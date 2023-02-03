Определение термина "Таблица прибылей"

таблица, отражающая результаты стратегии компании, биржевых операций, опционных сделок за конкретный промежуток времени. Аналогичные данные отражаются на графике прибылей.

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