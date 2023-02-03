Определение термина "Тарифная льгота"

Тарифная льгота

льгота, предоставляемая на взаимных условиях или в одностороннем порядке в отношении товара, перемещаемого через таможенную границу, в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от оплаты пошлины, снижения ставки пошлины, установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) товара.