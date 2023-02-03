Определение термина "Тарифная сетка"

Тарифная сетка

дифференциация оплаты труда в зависимости от сложности выполняемых работ и квалификации. Т.С. включает тарифные разряды и коэффициенты. В большинстве отраслей промышленности тарификация работ и рабочих производится по шестиразрядной сетке. Наиболее простые по выполнению работы относятся к первому разряду, а самые сложные — к шестому.