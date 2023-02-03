Определение термина "Телефонно-телексный рынок"

Телефонно-телексный рынок

форма организации торговли реальным товаром на рынке, на котором действует фьючерсная биржа. Данный рынок не предполагает создание какой-либо четкой организационной или юридической структуры. Сделки на таком рынке осуществляются на основе типовых контрактов, разработанных ассоциациями торговцев. Ключевое место в торговле занимают посредники; контракты заключаются преимущественно по факсу и телексу, сообщение по которому является законным подтверждением факта совершения сделки.