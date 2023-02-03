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Определение термина "Тендер"

Тендер -
(от англ, tend — обслуживать) 1) заявка, оферта, письменное предложение; 2) извещение о намерении поставить товар по срочному контракту; 3) форма предложения облигаций или казначейских векселей на рынке; 4) приглашение поставщикам на конкурсной основе предложить товар или оборудование, оказать услуги определенного качества на основе разработанных устроителями торгов условий; 5) конкурентные торги открытого типа {открытый Т.) или закрытые, для ограниченного числа участников (закрытый Т.), конкурсная форма размещения заказа; 6) цена на товар, предложенная его производителем, исходя из уровня цен, предлагаемых его конкурентам; 7) интернациональные конкурсы на право получения заказов, связанных с поставкой оборудования, строительством объектов, выполнением инжиниринговых услуг в разных странах. Условия таких конкурсов объявляются заранее.
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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Тендер: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка