Определение термина "Тендерная (конкурсная) гарантия"

Тендерная (конкурсная) гарантия

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письменное обязательство банка (гаранта), выданное по просьбе принципала (участника торгов, конкурса) в пользу бенефициара (организатора торгов, конкурса) о возмещении последнему суммы указанной в гарантии, в случае отзыва заявки после окончания даты приема заявок, выигрыша принципалом торгов (конкурса) и не подписания последним контракта, поскольку за это время принципал утратил интерес к сделке.