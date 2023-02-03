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Определение термина "Тендерная (конкурсная) гарантия"

Тендерная (конкурсная) гарантия -
письменное обязательство банка (гаранта), выданное по просьбе принципала (участника торгов, конкурса) в пользу бенефициара (организатора торгов, конкурса) о возмещении последнему суммы указанной в гарантии, в случае отзыва заявки после окончания даты приема заявок, выигрыша принципалом торгов (конкурса) и не подписания последним контракта, поскольку за это время принципал утратил интерес к сделке.
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Что такое Тендерная (конкурсная) гарантия: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка