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Определение термина "Теневой календарь"

Теневой календарь -
в США: выпуски зарегистрированных ценных бумаг без объявленной даты их предложения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Теневой календарь: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка