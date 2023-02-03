Определение термина "Теория длинных волн"

разработанная русским экономистом Кондратьевым теория экономических циклов с большой продолжительностью периода колебаний, составляющей 30—70 лет.

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