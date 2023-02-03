Определение термина "Теория изогнутой кривой спроса"

Теория изогнутой кривой спроса

теория рыночного поведения конкурирующих продавцов, каждый из которых сталкивается с наклонной кривой спроса на свой товар и реагирует снижением своей цены на снижение цены конкурентом. При этом повышение цены одним из продавцов не приводит к повышению цены другим, что связано с резким возрастанием эластичности спроса при сокращении продаж у одного из конкурентов. Теория разработана в конце 30-х гг. XX в.