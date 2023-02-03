Определение термина "Тихий факторинг"

Тихий факторинг

договор факторинга между клиентом и фактор-банком, по которому клиент передает банку копии счетов по заключенным им сделкам с партнерами, а банк выплачивает клиенту 80% суммы этих счетов немедленно. После получения клиентом от партнера всей суммы сделки клиент рассчитывается с фактор-банком, возвращая ему полученный 80%-ный кредит и проценты. Если партнер клиента не оплачивает счет в установленный срок, клиент уступает свои требования на оплату фактор-банку, который принимает меры к взысканию денег.