Определение термина "Товарный валютный курс"

Товарный валютный курс

курс валюты, рассчитанный исходя из соотношения цен на определенные товары. Например, если тонна нефти на мировом рынке стоит 100 долларов, а на российском рынке — 200 рублей, то товарный курс доллара, рассчитанный по товару «нефть» составляет 200:100= 2 рубля за доллар. Встречается как синоним термина: реальный валютный курс.