Определение термина "Транснациональные банки"

Транснациональные банки

кредитно-финансовые комплексы универсального типа, с широкой сетью заграничных филиалов, отделений, представительств, агентств, контролирующие валютные и кредитные операции на мировом рынке, основные посредники в международном движении ссудного капитала. Для деятельности таких банков характерна высокая доля международных операций, глобальность в географическом плане, универсальность предоставляемых услуг. Основная их клиентура — транснациональные корпорации, иностранные представительства и государственные институты, международные организации.