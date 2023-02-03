Определение термина "Трассирование"

выставление переводного векселя (тратты) в качестве средства оплаты; способ погашения задолженности в иностранной валюте. Является составной частью вексельного оборота, валютных операций, современных форм международных расчетов.

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