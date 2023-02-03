Определение термина "Траст"

Траст

институт доверительной собственности, связанный с передачей имущества учредителем (бенефициаром) Т. и своих имущественных прав, принадлежащих ему в силу права собственности, на определенный срок доверительному собственнику. Доверительный собственник осуществляет право собственности на доверенное ему имущество в интересах бенефициара. Понятие траст можно разделить на две смысловые категории: доверенность, юридический документ или юридическое действие, предоставляющее функции управления доверительной собственностью одному лицу со стороны другого 2) процесс доверительного управления собственностью.