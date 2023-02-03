Определение термина "Учет товарных векселей"

Учет товарных векселей

процесс отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с обращением векселей. Учет векселей, оформленных, как коммерческие кредиты по товарным операциям, осуществляется: векселедателем — по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Векселя выданные»; ремитентом (получателем денег по векселю) — по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Векселя полученные». Расчеты с банками по операциям учета (дисконта) векселей учитываются на субсчетах счета 90 «Краткосрочные кредиты банков» со сроком погашения векселя до года и на счете 92 «Долгосрочные кредиты банков» со сроком погашения более года. При использовании метода определения выручки от реализации продукции по мере отгрузки задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками под векселя учитывают по счету 62, а при использовании метода определения выручки по мере оплаты продукции — по счету 45 «Товары отгруженные». Проценты, уплачиваемые по выданному векселю векселедателем, относятся на себестоимость выпускаемой продукции. Проценты, полученные по векселям, включаются во внереализационные доходы и учитываются на счете 80 «Прибыли и убытки». При неоплате векселедателем векселя в установленный срок задолженность по счету 45 или 62 переводится на счет 63 «Расчеты по претензиям», субсчет «Претензии по векселям», с отнесением процента по нему в кредит счета 83 «Доходы будущих периодов» со списанием в конце года на счет 80 «Прибыли и убытки» (при учете на счете 45) или сразу же (при учете на счете 62) в корреспонденции со счетом 63, субсчет «Претензии по векселям».