Определение термина "Учетная политика предприятия"

Учетная политика предприятия

совокупность выбранных предприятием способов ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности). К способам ведения бухгалтерского учета относятся: методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов; приемы организации документооборота, инвентаризации; способы применения счетов бухгалтерского учета; системы учетных регистров, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. У.П.П. оформляется приказом или распоряжением руководителя.