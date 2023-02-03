Определение термина "Учетная ставка"

Учетная ставка

1) ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. центрального банка, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентам кредит и наоборот; 2)учетный процент, курс, процент, взимаемый банком с суммы векселя при покупке его банком до наступления срока платежа; центральным банком при учете правительственных ценных бумаг или кредита под них.