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Определение термина "Учетная ставка"

Учетная ставка -
1) ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. центрального банка, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентам кредит и наоборот; 2)учетный процент, курс, процент, взимаемый банком с суммы векселя при покупке его банком до наступления срока платежа; центральным банком при учете правительственных ценных бумаг или кредита под них.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Учетная ставка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка