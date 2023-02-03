Определение термина "Учетные дома"

Учетные дома

кредитные учреждения, занимающиеся краткосрочными кредитными операциями, посредники между коммерческими банками и центральным банком. Привлекают средства в форме ссуд до востребования и вкладывают их в краткосрочные активы (коммерческие и казначейские векселя, краткосрочные облигации правительства и местных органов власти,

депозитные сертификаты). Важная функция учетных домов — размещение казначейских векселей и учет векселей.