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Определение термина "Учредительские акции"

Учредительские акции -
акции, распределяемые среди учредителей акционерных компаний и дающие им преимущественные права в сравнении с другими акционерами. Держатели подобных акций имеют дополнительное-количество голосов на общих собраниях акционеров; пользуются первоочередным правом на получение акций в случае их дополнительного выпуска; вместе с другими акционерами играют главную роль в решении важнейших вопросов, связанных с деятельностью акционерных компаний — избрание руководящих органов, изменение объема и структуры производства, распределение доходов, выпуск новых ценных бумаг.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Учредительские акции: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка