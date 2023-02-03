Определение термина "Учредительские акции"

Учредительские акции

акции, распределяемые среди учредителей акционерных компаний и дающие им преимущественные права в сравнении с другими акционерами. Держатели подобных акций имеют дополнительное-количество голосов на общих собраниях акционеров; пользуются первоочередным правом на получение акций в случае их дополнительного выпуска; вместе с другими акционерами играют главную роль в решении важнейших вопросов, связанных с деятельностью акционерных компаний — избрание руководящих органов, изменение объема и структуры производства, распределение доходов, выпуск новых ценных бумаг.