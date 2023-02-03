Определение термина "Ультимо"

Ультимо

(лат. ultimo — последний, крайний) — термин, означающий последний день месяца, квартала или года; последний рабочий день определенного периода, устанавливаемый в качестве срока исполнения ранее заключенной сделки с товарными и фондовыми ценностями; предельный срок исполнения обязательств. Иногда обозначение «ультимо» имеют данные о котировках ценных бумаг на биржах, публикуемые на конец месяца или квартала. В деловой корреспонденции применяется для обозначения какого-либо прошлого периода, чаще месяца. «Ультимо» может называться день ликвидации срочного контракта.