Определение термина "Управленческое решение"

Управленческое решение

выбор, который должен сделать руководитель в процессе осуществления им функций управления и решения конкретных организационных задач. О.Р. призвано обеспечить продвижение к поставленным перед организацией ориентирам, целям. Поэтому наиболее эффективным О.Р. явится выбор, который будет реализован и внесет наибольший вклад в достижение конечной цели.