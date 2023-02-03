Определение термина "Уравнение запасов"

Уравнение запасов

уравнение, согласно которому сумма начальных запасов торговой компании и их чистого увеличения, за минусом сокращения запасов, равна конечным запасам. Увеличение запасов представляет собой чистые покупки, а сокращение запасов — стоимость проданных товаров, причем изначально известны только начальная величина запасов и чистые покупки.