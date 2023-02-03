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Определение термина "Уставный капитал, уставной"

Уставный капитал, уставной -
организационно-правовая форма капитала, величина которого определяется уставом или договором об основании предприятий в различных отраслях экономики, в т.ч. банков. Включает: номинальную стоимость выпущенных акций, сумму вложений государственных средств или частных паевых взносов, передачи на баланс учреждаемой организации зданий, сооружений, оборудования, материальных ценностей, права на пользование природными ресурсами. В У.К. входит стоимость основных и оборотных средств. Взнос в У.К. может осуществляться не только в виде денежных средств, но и в имущественной форме, в виде строений, земли, а также объектов интеллектуальной собственности: патентов, лицензий, проектов. Все вносимые вклады оцениваются и зачисляются на баланс вновь создаваемого предприятия. У.К. представляет собой то имущество, которым хозяйственный субъект отвечает за свою деятельность. У.К. может увеличиваться по мере развития бизнеса за счет получаемой прибыли или за счет дополнительных взносов учредителей.( а в акционерном обществе за счет продажи дополнительно выпущенных акций. У.К. отражается в пассиве баланса на счете 85 «Уставный капитал». Сальдо по счету 85 должно соответствовать размеру уставного фонда, зафиксированному в учредительных документах предприятия. Записи по счету 85 производятся лишь в случаях увеличения и уменьшения уставного фонда, осуществляемых в установленном порядке, и после внесения соответствующих изменений в учредительные документы предприятия. После государственной регистрации предприятия его уставный фонд в сумме вкладов участников, предусмотренных учредительными документами, отражается по кредиту счета 85 в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Уставный капитал, уставной: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка