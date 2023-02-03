Определение термина "Утилитаризм"

Утилитаризм

(от лат. utilitas — польза, выгода) — течение экономической мысли, в основе которого лежит оценка вещей, предметов, процессов, явлений с точки зрения их полезности, возможности их использования для достижения целей и удовлетворения потребностей. Зародилось в Великобритании в XIX в. под влиянием философа И.Бентама. В последующем развито экономистами австрийской школы в виде теории полезности.