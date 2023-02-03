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Определение термина "Валюта клиринговая"

Валюта клиринговая -
валютная единица, используемая при клиринговых расчетах между странами, заключившими соглашение, в рамках которого предусмотрено строгое сбалансирование взаимного товарооборота в стоимостном выражении. Клиринговая валюта функционирует только в безналичном виде, ее источником является взаимное кредитование поставок странами — участницами платежного соглашения.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валюта клиринговая: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка