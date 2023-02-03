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Определение термина "Валюта"

Валюта -
(итал. valuta - стоимость) - 1)денежная единица данной страны; 2) тип денежной системы (золотая и т.п.); 3) денежные знаки иностранных государств; 4) наднациональные (международные) счетные единицы и платежные средства (СДР, ЭКЮ и т.д..). В настоящее время для большинства стран характерна денежная система, базирующаяся на бумажной В. Бумажные деньги являются знаками золота, замещая его в функциях
средства обращения и средства платежа. Роль всеобщего эквивалента продолжает выполнять золото. В зависимости от режима использования В. подразделяются на конвертируемые (обратимые), которые свободно обмениваются на другую иностранную валюту (например, доллар США, марка ФРГ, французский франк и др.); частично конвертируемые, т.е. обратимые не по всем валютным операциям или не для всех владельцев; неконвертируемые (замкнутые), функционирующие в пределах одной страны.

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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валюта -
(от итал. valuta — стоимость) — 1) денежная единица страны (национальная валюта), используемая в данном государстве. Например, российская валюта — рубль, французская — франк; 2) денежные знаки иностранных государств, кредитные и платежные документы в виде векселей, чеков, банкнот, используемые в международных расчетах, — иностранная валюта.
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валюта: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка