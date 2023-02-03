Определение термина "Валютная интервенция"

Валютная интервенция

вмешательство центрального банка в операции на валютном рынке с целью воздействия на курс национальной валюты посредством купли-продажи иностранной валюты. В целях повышения курса национальной валюты центральный банк продает иностранную валюту, а для снижения курса своей валюты скупает иностранную валюту в обмен на национальную. В.И. осуществляется за счет золотовалютных резервов страны или кредитов по межбанковским соглашениям «своп», проводится центральным банком одной или ряда стран.