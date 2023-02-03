Определение термина "Валютная котировка"

Валютная котировка

определение курсов иностранных валют в соответствии с действующими законодательными нормами и сложившейся практикой. Котировку валют производят государственные (национальные) или крупнейшие коммерческие банки. Котировка производится прямым или косвенным способом. При прямом методе котировки, принятом всеми странами, кроме Англии, курс денежной единицы иностранной валюты выражается в некотором количестве единиц национальной валюты. Косвенная котировка иностранных валют практикуется в Англии, где за единицу принимается фунт стерлингов и выражается в некотором количестве иностранной валюты.