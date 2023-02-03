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Определение термина "Валютная система"

Валютная система -
совокупность экономических и правовых отношений, связанных с функционированием валюты. Различают национальные, региональные и мировые B.C. Целью B.C. является создание условий для того, чтобы обеспечивались денежные расчеты внутри страны и между странами. Важными элементами B.C. являются определение валютного курса, наличие или отсутствие валютных ограничений, формы международных расчетов, условия взаимной обратимости валют, режим международных валютных рынков и рынков золота, статус международных валютно-кредитных организаций, например, Международного валютного фонда и другие.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валютная система -
"совокупность валют, правил и норм их использования и взаимного обмена, применения в качестве платежных средств, а также денежно-кредитных отношений, связанных с хождением валюты. К валютной системе относятся и органы, регулирующие выпуск и обращение валюты. Различают мировую, региональные (например, европейская) и национальные валютные системы. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валютная система: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка