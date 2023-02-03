Определение термина "Валютная система"

Валютная система

совокупность экономических и правовых отношений, связанных с функционированием валюты. Различают национальные, региональные и мировые B.C. Целью B.C. является создание условий для того, чтобы обеспечивались денежные расчеты внутри страны и между странами. Важными элементами B.C. являются определение валютного курса, наличие или отсутствие валютных ограничений, формы международных расчетов, условия взаимной обратимости валют, режим международных валютных рынков и рынков золота, статус международных валютно-кредитных организаций, например, Международного валютного фонда и другие.