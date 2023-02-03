Определение термина "Валютный курс"

Валютный курс





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"цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны или в международных валютных единицах. Например, если валютный курс английского фунта стерлингов составляет 1,5 долл. США, это означает, что на валютном рынке фунт и доллар обмениваются в соответствующей пропорции. Различают биржевой (колеблющийся, гибкий, плавающий) курс, устанавливаемый на биржевых торгах, и фиксированный курс, вытекающий из установленного международными органами валютного паритета. "