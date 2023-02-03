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Определение термина "Валютный курс"

Валютный курс -
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны или в международных валютных единицах (СДР, ЭКЮ); определяется с учетом покупательной способности валют. В.К. выражает соотношение между денежными единицами стран, опре-
деляемое их покупательной способностью и другими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем инфляции, межгосударственной миграцией валют, краткосрочных капиталов). Различают биржевой (колеблющийся, гибкий, плавающий) курс, устанавливаемый на биржевых торгах, и фиксированный курс, вытекающий из установленного международными органами валютного паритета.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валютный курс -
"цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны или в международных валютных единицах. Например, если валютный курс английского фунта стерлингов составляет 1,5 долл. США, это означает, что на валютном рынке фунт и доллар обмениваются в соответствующей пропорции. Различают биржевой (колеблющийся, гибкий, плавающий) курс, устанавливаемый на биржевых торгах, и фиксированный курс, вытекающий из установленного международными органами валютного паритета. "
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валютный курс: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка