Определение термина "Валютный опцион"

Валютный опцион

1) право выбора альтернативных условий контракта. Опцион вытекает из валютных условий сделки, связанных с формой, способами и местом платежа. Опцион допускает возможность платежей на любую из дат оговоренного срока, и даже отказ от платежа, что может быть связано с существенными выгодами или потерями;

2) контракт на право купить либо продать в течение договорного срока и по договорной цене лот валюты.