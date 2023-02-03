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Определение термина "Валютный рынок"

Валютный рынок -
система устойчивых экономических и организационных отношений, связанных с операциями купли-продажи иностранных валют и платежных документов в иностранных валютах. В.Р. делится на биржевой (в России с января 1992 г. работает Московская межбанковская валютная биржа, а затем целый ряд региональных бирж) и внебиржевой (межбанковский). На В.Р. осуществляется широкий круг операций по внешнеторговым расчетам, туризму, миграции капиталов, страхованию валютных расходов, диверсификации валютных резервов и перемещению валютной ликвидности, производятся различные меры валютного вмешательства, производится купля-продажа, обмен иностранной валюты, чеков, векселей, денежные расчеты, связанные с внешней торговлей, зарубежными инвестициями, туризмом и т.д. В качестве главных субъектов В.Р. выступают крупные транснациональные банки, биржи. Роль тех или иных валют на В.Р. определяется их местом в международных хозяйственных связях. Большая часть операций приходится на доллары США, а также на марки ФРГ, английские фунты стерлингов, японскую иену, французский и швейцарский франки. В последнее время в оборот включаются и международные платежные средства. Территориальные В.Р. обычно привязаны к крупным банковским и валютно-биржевым центрам (Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и т.д.). В.Р. могут быть свободными, без валютных ограничений и несвободными, где для проведения операций необходимо соответствующее разрешение и соблюдение официального валютного курса.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валютный рынок -
сфера, где совершается купля-продажа иностранной валюты, чеков, векселей, аккредитивов по рыночным ценам, зависящим от спроса и предложения. Делится на биржевой (в России с января 1992 г. работает Московская межбанковская валютная биржа, затем возник ряд региональных бирж) и внебиржевой (межбанковский). Крупнейшие мировые валютные рынки находятся в США, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Японии, Сингапуре.
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валютный рынок: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка