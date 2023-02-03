Определение термина "Валютный рынок"

Валютный рынок

система устойчивых экономических и организационных отношений, связанных с операциями купли-продажи иностранных валют и платежных документов в иностранных валютах. В.Р. делится на биржевой (в России с января 1992 г. работает Московская межбанковская валютная биржа, а затем целый ряд региональных бирж) и внебиржевой (межбанковский). На В.Р. осуществляется широкий круг операций по внешнеторговым расчетам, туризму, миграции капиталов, страхованию валютных расходов, диверсификации валютных резервов и перемещению валютной ликвидности, производятся различные меры валютного вмешательства, производится купля-продажа, обмен иностранной валюты, чеков, векселей, денежные расчеты, связанные с внешней торговлей, зарубежными инвестициями, туризмом и т.д. В качестве главных субъектов В.Р. выступают крупные транснациональные банки, биржи. Роль тех или иных валют на В.Р. определяется их местом в международных хозяйственных связях. Большая часть операций приходится на доллары США, а также на марки ФРГ, английские фунты стерлингов, японскую иену, французский и швейцарский франки. В последнее время в оборот включаются и международные платежные средства. Территориальные В.Р. обычно привязаны к крупным банковским и валютно-биржевым центрам (Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и т.д.). В.Р. могут быть свободными, без валютных ограничений и несвободными, где для проведения операций необходимо соответствующее разрешение и соблюдение официального валютного курса.