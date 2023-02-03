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Определение термина "Ведомость"

Ведомость -
первичный документ или учетный регистр. В. применяются при всех формах бухгалтерского учета. Первичными документами являются В., составляемые в момент совершения хозяйственных операций. Сводные В. составляются на основании различных первичных документов. В бухгалтерском учете применяются также накопительные В., сличительные В., платежные В., расчетно-платежные В. и др.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Ведомость -
"учетный документ, составленный в виде списка, учетный регистр. Наиболее широко используется в бухгалтерском учете, где применяются накопительные, сличительные, платежные, оборотные, расчетно-платежные ведомости. Данные разных первичных документов объединяются в сводных ведомостях. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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