Ведомость

первичный документ или учетный регистр. В. применяются при всех формах бухгалтерского учета. Первичными документами являются В., составляемые в момент совершения хозяйственных операций. Сводные В. составляются на основании различных первичных документов. В бухгалтерском учете применяются также накопительные В., сличительные В., платежные В., расчетно-платежные В. и др.