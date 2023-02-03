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Определение термина "Векселедержатель"

Векселедержатель -
вла-делец векселя, имеющий право на получение указанной в нем суммы денег. В., обозначенный в качестве получателя в векселе, называется первым В. (ремитентом). При передаче векселя законным В. является лицо, основывающее свое право на непрерывном ряде индоссаментов. В. имеет право на сам вексель, на получение платежа по векселю от акцептанта (векселедателя простого векселя), а также в порядке регресса от всех других ответственных лиц (индоссантов, авалистов). В. принадлежит также ряд других прав (совершения протеста, предъявления судебных исков и т.п.),

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Векселедержатель -
лицо, которому передан во владение вексель, его обладатель, имеющий право на получение денежной суммы, указанной в векселе, от векселедателя.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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