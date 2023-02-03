Определение термина "Вексельный кредит"

Вексельный кредит

форма кредитования банком векселедержателя путем досрочной выплаты ему указанной в векселе суммы, за вычетом процентов за время с момента учета векселя до срока платежа по нему, а также суммы банковской комиссии. Свои права по векселю при этом векселедержатель передает банку посредством индоссамента.