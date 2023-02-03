Определение термина "Виртуальная компания"

Виртуальная компания

"(англ. virtual company) — 1) организация, компания, действующая в виртуальной реальности, например в сети Интернет. Весь процесс ее функционирования проходит в этой виртуальной реальности, а управление ею ведется как в виртуальном пространстве, так и в реальной действительности. Такое управление носит название ""параллельный менеджмент"". Виртуальные компании действуют, например, в сфере торговли компьютерными программами, отдельными неосязаемыми благами, в консалтинге, а также в рекламном бизнесе. Отсутствие четкой законодательной базы таких компаний создает проблемы при выполнении гарантийных обязательств продавца, ведет к появлению жульничества, к аферам; 2) созданное временно, на срок выполнения крупного проекта, часто организационно не оформленное предприятие, аккумулирующее производственные, финансовые и интеллектуальные усилия многих компаний. "