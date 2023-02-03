Определение термина "Вклады до востребова-ния"

Вклады до востребова-ния

средства, вносимые в банки или другие кредитные учреждения без указания срока хранения. Вкладчик имеет право в любое время востребовать такой вклад частями или полностью. Вклады до востребования принимаются как на имя определенного лица, так и на предъявителя.