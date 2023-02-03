Определение термина "Вклады на текущие счета"

Вклады на текущие счета

средства, которыми вкладчики распоряжаются путем выдачи чеков. Вкладчику выдаются расчетная и чековая книжки. Принимаемые и выдаваемые суммы вклада отражаются в расчетной книжке; чеки на получение сумм с вклада вкладчик может выписать на свое имя, на имя другого лица и на предъявителя.