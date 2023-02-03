Определение термина "Внеоборотные активы"

Внеоборотные активы

собственные средства фирм, изъятые ими из хозяйственного оборота, но отражаемые в бухгалтерском балансе. К В.О. относят отвлеченные средства, текущие изъятия оборотных средств, основные средства, переданные филиалам и подразделениям фирмы.