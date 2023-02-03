Определение термина "Вольный рынок"

Вольный рынок

состязательный способ купли-продажи товаров, размещения заказов, выдачи подрядов путем привлечения покупателем (заказчиком) предложений нескольких контрагентов, выбора наиболее выгодного из них и заключения с ним сделки; наиболее широко эта форма продажи используется в торговле машинами и оборудованием, оказания технических услуг, строительстве.