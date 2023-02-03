Определение термина "Временная база для расчета процентов"

Временная база для расчета процентов

база, которая определяется или точно по фактическому числу дней ссуды, или приблизительно, когда продолжительность любого полного месяца принимается равной 30 дням. В обоих случаях дата выдачи ссуды и дата ее погашения принимаются за один день.