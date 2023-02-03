Определение термина "Время простоя"

Время простоя

период времени, в течение которого объект не может выполнять требуемую функцию; в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера) работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на работу, не обусловленную трудовым договором.