Определение термина "Выкупная стоимость"

Выкупная стоимость

"сумма, выплачиваемая страхователем по полису страхования жизни застрахованному лицу ранее срока погашения, но при условии уплаты страховых взносов за оговоренный период. Данная сумма служит ориентиром для определения залоговой стоимости страхового полиса. "