Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Выкупная стоимость

Определение термина "Выкупная стоимость"

Выкупная стоимость -
"сумма, выплачиваемая страхователем по полису страхования жизни застрахованному лицу ранее срока погашения, но при условии уплаты страховых взносов за оговоренный период. Данная сумма служит ориентиром для определения залоговой стоимости страхового полиса. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Выкупная стоимость -
сумма, выплачиваемая страхователем по полису страхования жизни застрахованному лицу ранее срока погашения, но при условии уплаты страховых взносов за оговоренный период. Данная сумма служит ориентиром для определения залоговой стоимости страхового полиса.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ДЕПОНЕНТ

(лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства, временно х...

ЭКОНОМИКС

область экономической науки, экономическая теория, изучающая теоретические основы экономических процессов. Термин «эконо...

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К Ф....

ПРЕФЕРЕНЦИИ

(лат.praeferentia — предпочтение) — преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприя...

СОБСТВЕННОСТЬ

принадлежность материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономи...

КЛИЕНТ

(лат. cliens) — лицо, пользующееся услугами учреждения, организации, предприятия (например, К. банка), постоянный покупа...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Выкупная стоимость: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка