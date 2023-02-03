Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Взаимозависимость

Определение термина "Взаимозависимость"

Взаимозависимость -
в экономике: наличие взаимных экономических связей между государствами, фирмами, лицами, без которых не может обойтись ни одна из сторон. В основном это финансовые, торговые, научно-технические, производственные связи, ставящие одну сторону в зависимость, от другой.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

"операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, использованием иностранной валюты в качестве средства платежа...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, использованием в качестве средства платежа ино...

ДЕЛЬТА

(греч. delta) — 1) разность; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением те...

ДЕЛЬТА

(греч. delta) 1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением ...

ВЕНДЕР

"вендор (англ. vender) — 1) организация или физическое лицо, владеющие или использующие торговую марку; 2) торговый авто...

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

альтернативные издержки использования тех факторов производства, которыми уже обладает сам предприниматель. Они составля...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Взаимозависимость: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка