Определение термина "Взаимозависимость"

Взаимозависимость

в экономике: наличие взаимных экономических связей между государствами, фирмами, лицами, без которых не может обойтись ни одна из сторон. В основном это финансовые, торговые, научно-технические, производственные связи, ставящие одну сторону в зависимость, от другой.