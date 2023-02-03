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Определение термина "Забалансовые счета (внебалансовые)"

Забалансовые счета (внебалансовые) -
счета бухгалтерского учета, сальдо которых не входит в бухгалтерский баланс. На З.С. учет ведется по простой системе без применения двойной записи. Эти счета не корреспондируются между собой или с балансовыми счетами: 001 «Арендованные основные средства» - предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств, арендованных предприятием, кроме долгосрочно арендуемых основных средств, учитываемых на балансовом счете 03 «Долгосрочно арендуемые основные средства»; 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» — предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение; 003 «Материалы, принятые в переработку» — предназначен для обобщения информации о наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не оплачиваемых предприятием-изготовителем. Учет затрат по переработке или доработке сырья и материалов ведется на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с этим затраты (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика): 004 «Товары, принятые на комиссию» — предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется предприятиями-комиссионерами; 005 «Оборудование, принятое для монтажа» — предназначен для обобщения информации о наличии и движении всех видов оборудования, полученного подрядной организацией от заказчика для монтажа; 006 «Бланки строгой отчетности» -предназначен для обобщения информации о наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности — квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, билеты и т. п.; 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» — предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников; 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» — предназначен для обобщения информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим предприятиям на консигнацию; 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» — предназначен для обобщения информации о наличии и движении выданных гарантий и обеспечение выполнения обязательств и платежей.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Забалансовые счета (внебалансовые): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка