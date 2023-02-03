Определение термина "Зачет"

Зачет

1) погашение взаимных обязательств, платежей двух или нескольких юридических и физических лиц в пределах равных сумм, величин взаимного долга. См. также ВЗАИМОЗАЧЕТ; 2) денежная компенсация, косвенная оплата участия в осуществлении программ или выполнении услуг; реализуется посредством вычета оплаты за участие из цены приобретаемого участником товара либо иными видами зачета.