Определение термина "Задолженность условная"

Задолженность условная

задолженность, выраженная в потенциальных обязательствах, которые могут при определенных условиях превратиться в реальные. Подобная задолженность возникает в результате прошлых операций и зависит от будущих событий. Например, условной задолженностью является спорная сумма налога на прибыль.