Определение термина "Заемные оборотные средства"

Заемные оборотные средства

часть оборотных средств предприятий, созданная за счет краткосрочного банковского кредита и привлеченных средств (кредиторской задолженности). Соотношение двух основных источников формирования средств — собственных и заемных — изменяется в зависимости от особенностей кругооборота оборотных средств в различных отраслях хозяйства. Среди заемных средств важное место принадлежит кредиторам банка. Краткосрочный кредит позволяет удовлетворять потребности предприятий и организаций в средствах при постоянных колебаниях их объема.