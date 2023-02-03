Определение термина "Заимоспособность"

Заимоспособность

возможность для предприятия в соответствии с его финансовой структурой использовать заемные средства. Зависит от размеров предприятия, от технической и технологической, коммерческой конкурентоспособности. Аналитически 3. представляет собой величину, обратно пропорциональную значению коэффициента задолженности.