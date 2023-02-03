Определение термина "Закон грэшама"

Закон грэшама

закон денежного обращения, в соответствии с которым «плохие» деньги, которые менее ценятся на денежном рынке, вытесняют из обращения «хорошие» - высоко ценимые деньги, при этом «хорошие» деньги уходят в сбережения! Закон основан на психологии человека, который стремится избавиться от менее надежных ценностей в пользу более надежных.